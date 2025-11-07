Liam Gallagher estalla contra fan: «Ya te llegará tu merecido» por lanzar una bengala.

El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, utilizó sus redes sociales para reprender duramente a un fan que lanzó una bengala encendida hacia el público durante el concierto de la banda en Melbourne, Australia, este viernes 31 de octubre. El acto, calificado como irresponsable y peligroso, ensombreció uno de los momentos cumbre del recital.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Gallagher no se anduvo con rodeos: “Al enorme imbécil que lanzó esa bengala a la multitud anoche en el concierto de Melbourne, eres un individuo realmente jodido y recibirás tu merecido, créeme”.

El incidente ocurrió mientras la banda interpretaba “Champagne Supernova”. Videos grabados por asistentes muestran a un individuo agitando la bengala antes de arrojarla, lo que generó confusión y un momento de pánico entre el público. Gallagher, al percatarse, detuvo brevemente la canción y, señalando con el dedo, exclamó con ironía: “¡Eso estuvo travieso! ¡Travieso, travieso, travieso!”.

Indignación y Cuestionamientos a la Seguridad

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Los seguidores de la banda expresaron su indignación y criticaron los protocolos de seguridad del Marvel Stadium, que permitieron el ingreso del artefacto. “¿Cómo es posible que alguien meta eso en el estadio?”, fue el cuestionamiento generalizado.

El lanzamiento de bengalas está estrictamente prohibido en recintos cerrados en Australia debido al alto riesgo de incendio y lesiones. Afortunadamente, en esta ocasión no se reportaron heridos.

Una Gira Marcada por los Incidentes

Este evento se suma a otros incidentes que han marcado la gira de reunión de Oasis, una de las más esperadas tras 16 años de separación de los hermanos Gallagher.

Anteriormente, durante un concierto en el estadio de Wembley, un fan identificado como Lee Claydon perdió la vida tras sufrir una caída, en un trágico accidente que ensombreció la gira.

Además, la agrupación enfrenta otro desafío con la salud de Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista fundador, quien anunció una pausa en la gira para continuar con su tratamiento contra un cáncer de próstata. Arthurs confirmó que se reincorporará para los conciertos en Sudamérica.

Fuente:https://www.infobae.com/entretenimiento/2025/11/06/liam-gallagher-de-oasis-arremete-contra-un-fan-desquiciado-que-lanzo-una-bengala-al-publico-durante-un-concierto-ya-te-llegara-tu-merecido/