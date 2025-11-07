La espera termina: Gremlins 3 revela su fecha de estreno y detalles

LOS ÁNGELES – La espera ha terminado para los fans de una de las franquicias más queridas de los 80. Warner Bros. anunció oficialmente que «Gremlins 3» llegará a los cines de todo el mundo el 19 de noviembre de 2027, marcando el regreso de los caóticos Mogwai después de 37 años.

El anuncio se realizó durante una reunión de resultados del estudio, donde el CEO David Zaslav destacó el proyecto y prometió que traería de vuelta la franquicia «con una nueva generación de magia y caos».

El Equipo Original Vuelve a la Carga

La nueva entrega contará con un equipo cargado de nostalgia, lo que asegura que se mantendrá el espíritu de la película original:

Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo a través de su compañía, Amblin Entertainment.

Chris Columbus, quien escribió el guion de la película original de 1984, será esta vez el director y productor.

«Pocos títulos son tan queridos e icónicos como ‘Gremlins'», declaró Jesse Ehrman, presidente de Warner Bros. Pictures. «Estamos más que emocionados de traerlo de regreso tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación».

¿Qué Más Se Sabe de la Película?

Hasta el momento, los detalles de la trama y el elenco se mantienen en secreto. Sin embargo, se confirmó que el guion estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam Stein, conocidos por su trabajo en «Destino final: lazos de sangre».

Un Legado que Marcó una Época

La última vez que se vieron los Gremlins en el cine fue en 1990 con «Gremlins 2: La Nueva Generación». Aunque en su momento no fue un gran éxito de taquilla, con el tiempo se convirtió en una película de culto.

La cinta original de 1984, dirigida por Joe Dante, fue un fenómeno cultural que mezcló comedia, terror y ambiente navideño. Su impacto fue tan grande que, debido a su tono oscuro, impulsó la creación de la clasificación PG-13 para evitar que el contenido fuera visto por audiencias demasiado jóvenes.

Mientras se espera la nueva película, los fans pueden disfrutar de la serie animada «Gremlins: Secrets of the Mogwai», disponible en la plataforma Max, que explora los orígenes del adorable Gizmo.

