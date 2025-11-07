Miguel Gómez presentó el presupuesto 2026: “Apuntamos a fortalecer los controles, la seguridad y el mantenimiento urbano”

El secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, presentó este miércoles su plan de trabajo para el año 2026 ante la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante. Durante la exposición, detalló las prioridades de su área, que incluye las subsecretarías de Seguridad, Fiscalización y Mantenimiento y Conservación, tres ejes clave para el funcionamiento urbano y la convivencia ciudadana.

“Vinimos a exponer cuál es nuestro plan, qué es lo que hemos pedido y lo que tenemos diagramado para el año 2026. Fue una reunión muy interesante, muy amena, y esperamos que se resuelva favorablemente”, expresó Gómez tras el encuentro.

Uno de los puntos más destacados fue la planificación de un esquema simultáneo de castraciones en zona norte y sur, una demanda sostenida de vecinalistas y organizaciones de protección animal.

“Hoy trabajamos con asociaciones vecinales de forma gratuita y sistemática, pero lo hacemos por turnos, dos semanas en cada barrio. La intención, que ya conversé con el intendente y fue bien recibida, es poder implementar un sistema de castración simultáneo en ambas zonas de la ciudad”, explicó el funcionario.

Pirotecnia: control y pruebas de productos lumínicos

De cara a las fiestas de fin de año, Gómez confirmó que se intensificarán los controles por pirotecnia y adelantó que se realizará una prueba oficial de artificios lumínicos permitidos por ordenanza.

“Nos preocupó que se estuvieran promocionando tortas de pirotecnia con múltiples fuegos. Investigamos y encontramos el producto, que promete ser solo de luz y color. Vamos a hacer una prueba y los concejales quieren participar de esa demostración para verificarlo”, señaló.

El secretario aseguró que la Subsecretaría de Fiscalización ya tiene definido un plan de acción en los puntos de ingreso a la ciudad, con el objetivo de impedir la venta y el traslado irregular de artefactos explosivos.

Prioridades 2026: mantenimiento urbano y espacios públicos

En relación a la distribución del presupuesto, Gómez destacó el trabajo de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, a cargo de Luis Perea, área que ha tenido un rol central en la puesta en valor de espacios públicos, juegos infantiles y paseos.

“Ha sido una subsecretaría muy expeditiva a pesar de la escasez de recursos. Queremos darle una impronta más marcada porque su trabajo se ve directamente en el día a día del vecino: en las plazas, en el Paseo Costero, en los edificios municipales”, sostuvo.

“Controlar lo que ingresa a la ciudad”

Consultado sobre las directivas del intendente Othar Macharashvili, Gómez fue claro:

“La directiva es seguir como venimos, pero poniendo especial atención en lo que ingresa a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en resguardo de la salud y la integridad del vecino comodorense”.

El funcionario también destacó el acompañamiento de los concejales durante la exposición: