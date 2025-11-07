Provincia profundiza la búsqueda de la pareja desaparecida en inmediaciones a Comodoro Rivadavia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa con la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y de Juana Inés Morales, de 69, abarcando un extenso sector de rastrillaje y un amplio despliegue de efectivos policiales, canes y recursos materiales.

Las últimas tareas llevadas adelante comprendieron un recorrido de varios kilómetros desde el punto de hallazgo del vehículo en el que se transportaban hacia distintas direcciones, y entre el sector correspondiente a la última ubicación registrada por el GPS del teléfono celular de Morales hasta la playa de Restinga Alí.

De los diversos operativos participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP); las Divisiones de Búsqueda de Personas; Canes y Montada; Infantería; la representación provincial del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina y personal de los Bomberos Voluntarios de Trelew y Bahía Blanca.

Operativos

Durante las últimas horas se realizaron rastrillajes en cuatro sectores. El primero abarcó desde el sector comprendido entre el punto de hallazgo del vehículo y la Ruta Nacional N° 3, finalizando en el camino hacia Ruta 1, en Caleta Córdova.

Por otra parte, los operativos estuvieron abocados en el sector correspondiente a la última ubicación registrada por el GPS del teléfono celular de Juana Morales, de acuerdo a la información aportada por sus hijas. El área comprendió desde la Ruta 1 hasta la playa de Restinga Alí.

La pesquisa se extendió desde la zona donde fue encontrado el vehículo, siguiendo el cañadón en dirección Oeste e incluyendo la ladera del cerro, donde, en rastrillajes previos, efectivos habían percibido fuertes olores de putrefacción. Se realizó una búsqueda aérea con el uso de un dron, cubriendo un radio aproximado de 6 kilómetros.

Asimismo, se llevó a cabo un relevamiento terrestre por el cañadón en dirección al mar, cubriendo un radio de 9 kilómetros