Campi llega mañana a Comodoro con Monólogos Argentinos

Martín “Campi” Campilongo, uno de los humoristas más versátiles y queridos de la Argentina, llega a Comodoro Rivadavia con su unipersonal “Monólogos Argentinos”, un espectáculo exclusivo en el que interpretará a seis de sus personajes más emblemáticos.

La propuesta combina humor, emoción y una mirada crítica de la realidad, garantizando una noche a pura risa y complicidad con el público.

CAMPI EN EL CINE Y LAS SERIES

Además de su carrera humorística, Campi ha demostrado su talento en proyectos dramáticos y biográficos: Interpretó a Rodolfo Páez, padre de Fito, en la exitosa serie de Netflix El amor después del amor (2023). Dio vida a Domingo Cavallo en la serie sobre la vida de Carlos Menem.

Actuó en películas como 30 noches con mi ex (2022) y Ex Casados (2021), reafirmando su versatilidad artística.

La nota con ABC Radio

ADQUIRI TU ENTRADA ONLINE

CDMTICKET.AR

ADQUIRI TU ENTRADA FISICA EN: DON JOSÉ HOGAR

HORARIOS: DE LUNES A VIERNES

DE 16:00 HS A 20:00HS

SABADOS DE 10:00HS A 13:00HS

DE 16:00HS A 20:00HS