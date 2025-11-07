La Asociación de Magistrados cuestionó el apartamiento de Arcuri

La Asociación de la Magistratura de Chubut (amfjch) expresó su profunda preocupación por la separación anticipada de la Jueza de Ejecución Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Daniela Arcuri.

La organización aseguró que la decisión del coordinador de ejecución penal avalada por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan, fue impulsada por el subsecretario de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, Rodrigo Miquelarena, resulta «inadmisible en un sistema republicano de gobierno»