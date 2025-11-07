CGT vs. Gobierno: Rechazo frontal a tres puntos clave de la reforma laboral – ¿Negociarán o chocarán?

Las nuevas autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezadas por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, expresaron su intención de dialogar con el Gobierno nacional sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, anticiparon un rechazo firme a tres aspectos considerados regresivos para los derechos de los trabajadores.

En declaraciones a Urbana Play, el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió: «No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos». A pesar de esta postura crítica, Jerónimo señaló que la central obrera está «dispuesta a hablar» con el Ejecutivo y recordó que Gerardo Martínez, líder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), forma parte del Consejo de Mayo, un espacio de diálogo tripartito.

Por su parte, Jorge Sola, otro de los secretarios generales, adelantó que la CGT rechazará «todo lo que replique al DNU 70/23», el decreto de necesidad y urgencia que modificó aspectos laborales y que generó controversia en el sector sindical.

Los puntos clave que la CGT anticipa rechazar son: el tope en las indemnizaciones por despido, los bancos de horas (que permiten acumular horas extras para usarlas después) y el salario por productividad (un sistema que vincula el sueldo a metas individuales o grupales). Estos elementos, según los dirigentes, podrían debilitar las conquistas laborales históricas.

La renovación de la CGT, ocurrida recientemente, ha generado expectativas sobre posibles acuerdos. El Gobierno, por su parte, busca consensos para avanzar con la reforma, que busca flexibilizar el mercado laboral y reducir costos para las empresas. Sin embargo, la central obrera insiste en defender los derechos adquiridos y evitar retrocesos.

Esta nota está siendo actualizada.

Fuente:https://tn.com.ar/politica/2025/11/07/reforma-laboral-la-nueva-cgt-reclamo-negociar-con-el-gobierno-y-anticipo-que-rechazan-tres-puntos-clave/