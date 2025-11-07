Camionero graba el crash de un avión en EE.UU. y su reacción te dejará helado

Un avión de carga de UPS Airlines se estrelló este martes en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, solo 13 minutos después de despegar. El accidente dejó al menos 12 muertos y varios heridos, además de provocar un incendio masivo que sorprendió a testigos en la zona.

El vuelo, con destino a Hawái, transportaba tres miembros de la tripulación y alrededor de 50.000 galones de combustible para aviones. Al tocar tierra, la aeronave golpeó una planta de reciclaje de petróleo, lo que generó una enorme bola de fuego y una nube de humo negro que se extendió por el área.

Entre los videos que capturaron el momento dramático, uno destaca por la reacción de un camionero que estaba a pocos metros del lugar. Grabado desde la cámara instalada en el tablero de su camión, el clip muestra al conductor con la boca abierta en un gesto de asombro mientras el avión pasa envuelto en llamas a toda velocidad. «¡Oh my god!», exclama el hombre, bajando rápidamente del vehículo para observar mejor la escena. Del otro lado, la aeronave se desliza por tierra antes de chocar.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville informó que, además de las 12 víctimas fatales, al menos 11 personas resultaron heridas por el impacto. Varias personas en la zona grabaron el incidente con sus teléfonos celulares, y el humo del incendio atrajo la atención de la comunidad local.

Las autoridades están investigando las causas del accidente, que ha sacudido a la zona. UPS Airlines y las agencias federales de aviación, como la FAA, colaboran en la pesquisa para determinar qué falló en el despegue.

Este tipo de incidentes resalta los riesgos en el transporte aéreo, especialmente en vuelos de carga. La comunidad de Louisville expresa su conmoción, y se esperan más actualizaciones sobre las víctimas y las razones del siniestro.

Fuente:https://tn.com.ar/internacional/2025/11/07/video-la-impactante-reaccion-de-un-camionero-al-ver-un-avion-estrellarse-en-estados-unidos/