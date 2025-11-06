Los looks que demuestran por qué Bella Hadid es una estrella de la moda

Bella Hadid continúa consolidándose como un ícono de estilo gracias a su versatilidad para alternar entre la elegancia casual y la sofisticación de la alta costura. Estos son algunos de sus looks más memorables que han marcado tendencia en la industria de la moda.

Alta costura en su máxima expresión

En la Paris Fashion Week, Hadid cautivó con un vestido de encaje azul oscuro de Saint Laurent, con transparencias florales que añadieron sensualidad a su silueta. Completó el look con un collar metálico plateado y peinado pulido hacia atrás.

Pero sin duda, sus apariciones en el Festival de Cannes han sido memorables. En 2025 deslumbró con un vestido negro asimétrico de tejido satinado, mientras que en 2024 optó por un elegante vestido de lentejuelas negras con estola de gasa, demostrando su dominio del glamour contemporáneo.

Estilo casual con sello personal

Fuera de las alfombras rojas, Hadid redefine la elegancia casual. En Nueva York lució un suéter sin mangas marrón con pantalones beige bordados, combinando atemporalidad con detalles modernos. También ha explorado el estilo bohemio con blusas blancas holgadas y pantalones acampanados de mezclilla.

Uno de sus looks urbanos más destacados incluyó un vestido corto de seda marfil con accesorios translúcidos, demostrando que la sofisticación puede trasladarse a la calle con naturalidad.

Explorando nuevas tendencias

La modelo también se ha aventurado en la estética western con conjuntos vaqueros que incluyen pantalones chaps con flecos y sombrero de paja, así como en el minimalismo sensual con vestidos translúcidos que enfatizan la silueta sin sacrificar la elegancia.

Cada aparición de Hadid refuerza su posición como referente de moda, capaz de adaptarse a diversos estilos manteniendo siempre su autenticidad y transformando cada salida en una verdadera lección de estilo.

Fuente: https://www.infobae.com/tendencias/2025/11/06/bella-hadid-deslumbra-en-la-moda-sus-mejores-looks-entre-elegancia-casual-y-alta-costura/