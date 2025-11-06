Se volvió viral en TikTok por la razón absurda que le dieron para cancelarle una cita

Una usuaria de TikTok se volvió viral después de compartir la excusa más insólita que ha recibido para cancelarle una cita: su pretendiente alegó que no podía asistir porque no tenía ropa limpia.

La joven, conocida en la plataforma como @_mehire, relató en un video cómo conoció a un hombre en una aplicación de citas y acordaron encontrarse un martes para tomar algo. La comunicación fluía con normalidad hasta que, al confirmar los detalles, recibió un mensaje que la dejó perpleja.

«Me vas a matar, no tengo ropa limpia, está toda la ropa para lavar», fue la justificación que recibió. En su video, @_mehire expresó su incredulidad: «¿Cómo no vas a tener un jean limpio? No te pido un esmoquin, ¡un jean, una remera!».

Reacciones virales y solidaridad en redes

La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios de usuarios que compartieron sus propias experiencias con excusas creativas para cancelar citas. «A mí me dijo ‘vienen mi prima Mirna y mi tía Ramona de Misiones y las tengo que ir a buscar'», relató un usuario.

Muchos optaron por el humor y la empatía, señalando que este tipo de justificaciones suelen ser una forma indirecta de mostrar desinterés. «Que buena excusa… pero sabemos todos que no hay interés», opinó un usuario, mientras que otro recomendó: «Salí de ahí, por sucioooo».

Fenómeno social en la era digital

El caso de @_mehire evidencia cómo las excusas para cancelar citas, por más inverosímiles que parezcan, se han convertido en un fenómeno social que genera identificación y debate en las redes sociales. La reacción colectiva oscila entre la risa, la empatía y el consejo práctico, transformando experiencias personales en contenidos virales que reflejan las complejidades de las relaciones modernas.

La viralidad de este tipo de anécdotas demuestra cómo las plataformas digitales se han convertido en espacios donde los usuarios encuentran comunidad y validación ante situaciones que, aunque aparentemente triviales, forman parte del universo compartido de las citas en el siglo XXI.

