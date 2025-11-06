El anillo inteligente: la apuesta de exingenieros de Meta para comunicarse.

Un nuevo dispositivo wearable promete revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología. Se llama Stream, un anillo inteligente que funciona como «un mouse para la voz», creado por Sandbar, una startup fundada por exempleados de Meta.

El anillo permite a los usuarios controlar sus dispositivos mediante comandos de voz, sin necesidad de tocar una pantalla. Entre sus funciones destacan tomar notas, enviar mensajes de audio, controlar la reproducción de música e interactuar con asistentes de inteligencia artificial.

Cómo funciona el «mouse de voz»

Stream incluye micrófonos sensibles capaces de captar incluso susurros, y un panel táctil para activar la grabación. «Muchas de mis ideas surgen cuando camino o viajo al trabajo, y no quiero sacar el teléfono», explicó Mina Fahmi, CEO de Sandbar, quien trabajó en Meta, Google y Kernel. «No quiero gritar por los auriculares para que todo el mundo me oiga».

El dispositivo compite directamente con el anillo de Samsung y se perfila como alternativa a los nuevos dispositivos de IA sin pantalla, como el que OpenAI desarrollaría en colaboración con Jony Ive, el exdiseñador estrella de Apple.

Precio, disponibilidad y el desafío comercial

Las reservas de Stream ya están abiertas con un precio de 249 dólares para el modelo plateado y 299 dólares para el dorado. La compañía ofrece un modelo de suscripción mensual que da acceso prioritario a nuevas funciones.

Sandbar planea comenzar los envíos a mediados de 2026. El gran desafío será evitar el fracaso comercial de dispositivos similares como el Ai Pin, que prometía reemplazar a los smartphones pero no logró convencer al mercado.

Este anillo inteligente representa la nueva apuesta por wearables que buscan hacer nuestra interacción con la tecnología más intuitiva y menos intrusiva.

Fuente:https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/11/06/exempleados-de-meta-presentaron-un-anillo-inteligente-que-permite-enviar-mensajes-de-audio/