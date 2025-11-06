Astronautas chinos varados en el espacio por choque con basura espacial

Tres astronautas chinos se encuentran varados en la estación espacial Tiangong luego de que su nave de regreso, la Shenzhou-20, sufriera un impacto de basura espacial. La misión, que debía haber concluido, se ha extendido de forma indefinida mientras los expertos evalúan los daños y los riesgos para un retorno seguro.

La Administración Nacional del Espacio de China confirmó el aplazamiento del regreso, originalmente programado para esta semana. La decisión fue tomada para «garantizar la seguridad y la salud de los astronautas» Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, quienes partieron desde la Región Autónoma de Mongolia Interior en el mes de abril.

La espera sin fecha

La agencia espacial informó que «el análisis del impacto y la evaluación de riesgos están en curso», pero no precisó la magnitud de los daños en la nave ni ofreció un nuevo calendario para el retorno. Mientras se realiza la revisión técnica, la tripulación permanecerá a bordo de la estación espacial Tiangong a la espera de una solución.

El incidente ocurrió poco después de una ceremonia de traspaso de control de la estación, transmitida por la televisión estatal. «Estamos a punto de regresar a la Tierra, y ahora te entrego la llave de la escotilla», había declarado el comandante Chen Dong durante el acto, sin imaginar el imprevisto que se avecinaba.

Un problema creciente en la órbita terrestre

Este evento resalta, una vez más, el peligro creciente que representa la basura espacial. Restos de cohetes y satélites antiguos que orbitan la Tierra a alta velocidad se han convertido en una amenaza latente para las misiones tripuladas y los satélites operativos.

La situación de los taikonautas chinos se suma a otros contratiempos recientes en la exploración espacial. El año pasado, dos astronautas de la NASA tuvieron que extender su misión en la Estación Espacial Internacional durante meses debido a problemas técnicos con la nave Boeing Starliner, teniendo que regresar finalmente en una cápsula alternativa.

Por ahora, el mundo observa mientras China trabaja para traer a sus astronautas a casa de manera segura, en un recordatorio de los impredecibles riesgos del espacio.

