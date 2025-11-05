El Municipio saneó una escombrera clandestina detrás del arroyo Belgrano

Durante dos jornadas, se concretaron tareas de saneamiento y recuperación ambiental en una escombrera clandestina ubicada en la zona norte de la ciudad. Los trabajos incluyeron un zanjeo preventivo para evitar que el lugar vuelva a ser utilizado como punto de arrojo de residuos y escombros.

En el marco de las políticas ambientales que impulsa la gestión municipal, la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos; a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, ejecutó esta intervención con maquinaria pesada, con el objetivo de recuperar el área y mejorar las condiciones ambientales del sector.

En este sentido, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que “saneamos un sector del arroyo Belgrano, a la altura de Kilómetro 5, entre la estación de servicio y el cementerio. En el lugar trabajó un topador con el objetivo de dejar toda esa área en condiciones y evitar que siga creciendo el basural”.

Asimismo, detalló que “se trataba de una escombrera clandestina donde se arrojaba basura y restos de materiales de construcción. Una vez limpia, se realizó un zanjeo para impedir que se vuelva a utilizar el espacio como depósito de residuos”.

La intervención forma parte del plan integral de mantenimiento y recuperación de espacios públicos que el Municipio desarrolla en distintos barrios, con el propósito de garantizar mejores condiciones ambientales, prevenir focos de contaminación y fortalecer el compromiso ciudadano con la limpieza y el cuidado del entorno.

De esta manera, el Municipio continúa trabajando de manera sostenida en la recuperación urbana y ambiental, priorizando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y preservar el ambiente de la ciudad.