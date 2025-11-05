Torres anunció la incorporación de Jennifer Contardi a la Coordinación de Gabinete

La designación de la funcionaria forma parte de la reestructuración del Gabinete Provincial delineada por el mandatario para fortalecer el perfil profesional de jóvenes con experiencia y profundizar así la agenda productiva en todo el territorio chubutense.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, anunció la incorporación de Jennifer Contardi a la Secretaría de Coordinación de Gabinete, en el marco del inicio de una nueva etapa de la gestión. El mandatario dio a conocer su decisión durante una nueva reunión de gabinete que encabezó junto a su equipo de colaboradores en la Casa de Gobierno en Rawson.

La actual funcionaria, hasta ahora a cargo de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, contará con el apoyo del asesor General de Gobierno, Emiliano Chialva; la secretaria de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil; quien centrará su labor en el seguimiento de metas físicas y presupuestarias; y el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo fijó prioridades de cara a un nuevo período de gobierno e indicó que la reestructuración del gabinete tiene como principal objetivo “la profundización de la agenda productiva y de generación de empleo en la provincia”, a partir de la incorporación de jóvenes con un perfil profesional destacado, quienes “aportarán su visión y conocimientos técnicos” a la elaboración y ejecución de políticas públicas en la Administración Provincial.