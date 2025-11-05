Cáncer y tabaco: una relación mortal que persiste a pesar de la disminución de fumadores

El tabaco continúa siendo la principal causa evitable de muerte por cáncer en Estados Unidos, a pesar de que el porcentaje de fumadores adultos disminuyó del 42% en 1965 a solo un 11% en 2023. Esta preocupante paradoja se revela en el nuevo Atlas del Tabaco publicado por la Sociedad Americana Contra El Cáncer.

Detección insuficiente y nuevos desafíos

El informe destaca dos problemas críticos: solo el 18% de los fumadores y exfumadores elegibles se realizan las tomografías computarizadas recomendadas para detectar cáncer de pulmón temprano, y el uso de cigarrillos electrónicos representa una nueva amenaza, especialmente entre los jóvenes.

«El Atlas del Tabaco es más que un informe: es un llamado a la acción. Nos recuerda que el progreso es posible, pero no inevitable», señaló el Dr. William Dahut, director científico de la Sociedad Americana Contra El Cáncer.

Desigualdades en el impacto del tabaquismo

El estudio identifica importantes disparidades en la afectación del tabaquismo:

Las tasas de detección de cáncer de pulmón son más bajas en los estados del sur, donde la incidencia de esta enfermedad es mayor

Las minorías raciales, personas LGBTQ+, y comunidades con menores ingresos enfrentan mayores riesgos

El 33% de los consumidores de tabaco también usan cigarrillos electrónicos

Más de 1.6 millones de jóvenes prefieren productos de tabaco con sabores

Recomendaciones y esperanza

Los especialistas recomiendan la detección anual de cáncer de pulmón para adultos de 50 a 80 años con historial de fumar durante 20 años o más. Aunque el camino por recorrer es largo, los expertos destacan que el control del tabaco ya ha salvado millones de vidas desde el primer informe sobre sus peligros en 1964.

La Sociedad Americana Contra El Cáncer enfatiza la necesidad de fortalecer las políticas de control del tabaco y desarrollar intervenciones específicas para las comunidades más vulnerables, con el objetivo de reducir las actuales desigualdades en salud.

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2025/11/05/el-tabaco-sigue-siendo-el-principal-asesino-del-cancer-a-pesar-de-la-caida-en-las-tasas-de-tabaquismo/