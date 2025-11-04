Por falta de habilitaciones comerciales, clausuraron dos empresas de barrio Industrial

El operativo se llevó adelante en un mismo predio, donde funcionaba una empresa de transportes de carga y un taller metalúrgico. Además de las respectivas faltas de habilitaciones, se detectó que lavaban camiones en la vía pública.

Este martes por la mañana, el personal de la Dirección General de Habilitaciones, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, concretó nuevos procedimientos de inspecciones en empresas y talleres del barrio Industrial, donde dos empresas resultaron clausuradas por falta de las correspondientes habilitaciones comerciales.

En primer lugar, los inspectores ingresaron a la empresa de transporte de cargas generales, servicio de hidrogrúa y cargas peligrosas, ubicada en la calle Garzón al 2900. En ese marco, el secretario Miguel Gómez, supervisó las tareas en el lugar y explicó que “en principio se detectó un taller que está trabajando bajo el rubro servicios generales y de hidrogrúa”.

En el mismo sentido, el funcionario indicó que “los propietarios impidían el acceso de los inspectores, motivo por el cual estamos hablando de una clara infracción”, al tiempo que detalló que “se estaba haciendo lavado de maquinaria y de camiones en la vía pública, evidentemente manipulan material altamente contaminante, motivo por el cual se le da intervención a la Subsecretaría de Ambiente”.

Por todo ello, “estamos ante la presencia de una empresa que no está habilitada, que tiene gran volumen de camiones y maquinarias, y eso es una clara infracción a la Ordenanza Municipal. Ante esta situación se labra la infracción correspondiente y se lo clausura”, resaltó.

Mientras que, en la parte posterior, los inspectores municipales, “detectaron que comparten predio con otro taller del rubro metalúrgico que tampoco cuenta con habilitación comercial y tampoco tiene las medidas de seguridad pertinentes en cuanto a incendios y otras exigencias. Este taller fue clausurado y se labraron las actuaciones correspondientes”, agregó Gómez.

Finalmente, el secretario subrayó que “se continúa en esta senda, teniendo en cuenta la consigna que nos da el señor Intendente, en cuanto a velar por la seguridad de los vecinos de Comodoro Rivadavia”.