Corte programado de agua para recuperar reservas

Hoy, martes 04 de noviembre, desde las 18hs. y por un lapso de 24hs., se interrumpe el suministro de agua en Zona Norte; y mañana, miércoles 05 de noviembre, desde las 18hs. y por 24hs, se interrumpe en Zona Sur y Central, para recuperar las reservas de Puesto La Mata.

¿Por qué hay cortes programados en verano y no en invierno?

El Sistema Acueductos no varía su caudal en ningún momento del año, salvo ante circunstancias extraordinarias como turbiedad en el lago o averías. Lo que sí varía es el nivel de nuestro consumo.

El aumento del consumo en verano supera la capacidad del sistema y obliga a programar cortes para equilibrar reservas. En invierno, la menor demanda permite sostener el suministro normal.