El Concejo aprobó por unanimidad el convenio por la descarga del canal de la Roca

La ratificación legislativa hablita el llamado a licitación

Se trata de una ejecución clave, largamente esperada por los barrios de la zona sur de la ciudad. El Concejo sesionó en extraordinaria con la presencia de mas de diez referentes barriales de ese sector, y se cumplió el paso institucional que habilita el llamado a licitación. Serán 18 meses de obra inversión mediante de mas de 11.000 millones de pesos de financiamiento conjunto entre el Municipio y la Provincia.

Esta tarde se concretó a la segunda sesión extraordinaria del período con los convenios marco para efectuar la obra de descarga del canal de la Avenida Roca como tratamiento excluyente. Estos fueron aprobados por unanimidad con 11 votos, dada la ausencia de la concejal Ximena Gonzalez (Ach).

El titular de la bancada ACh, Marcos Panquilto, tuvo a cargo la fundamentación de su bloque y lo hizo agradeciendo la presencia de los referentes de vecinales para agregar que les hubiera gustado realizar un plenario con el secretario de Infraestructura de la Provincia. “Necesitábamos ver como se haría el financiamiento porque son mas de 11.000 millones, la mitad lo aporta el Municipio y la mitad la Provincia y nos faltó que nos expliquen eso. Este bloque ya había presentado una expresión de deseos para que se haga la obra y agradecemos que nos escuchen” dijo.

“Ahora vamos a garantizar el 50% de esta obra con el presupuesto municipal 2026” subrayó el concejal, para culminar señalando que “tenemos que ser custodios de que esta licitación se haga pronto y que antes de fin de año estemos viendo el inicio”.

Luciana Ferreira (DC) optó por destacar la relevancia de la obra y puntualizar la importancia del convenio marco “porque establece pautas de colaboración y asistencia técnica que garantizan que se puedan realizar obras de esta envergadura”, y subrayó que “espero que esta sea una puerta que se abre para hacer mas convenios específicos por mas obras que necesita la ciudad”.

Al igual que Panquilto, pidió que el llamado a licitación -que efectuará la provincia – “se haga con premura”; recordó que los convenios rubricados demarcan las responsabilidades de cada esfera y que si bien la Provincia tendrá a cargo la ejecución técnica, el municipio aportará la mitad de los fondos y tendrá a cargo las inspecciones, “que son necesarias porque van a trasparentar que tanto la ejecución de la obra como la de las fondos sea la correcta”.

“Vamos a bregar porque el municipio haga lo suyo, y me parece importante destacar que cuando las voluntades políticas se alinean, las banderas se guardan y se da lugar a la coordinación de la gestión. Este acto de ratificación que tenemos hoy es de responsabilidad institucional y un mensaje al vecino de nuestro compromiso con su seguridad” culminó.

Desde el mismo bloque, Martin Gómez también puso en relevancia la presencia de los vecinalistas y recordó que habían participado de conversaciones con el municipio y la provincia para reconocerlos como parte indispensable de la discusión política.

“Esta firma tiene que ver con que a la hora de gestionar las identidades políticas y banderas partidarias deben dejarse de lado y primar el interés público, el de los vecinos. Esta gestión municipal – a pesar de las diferencias – entendió desde el primer momento que el norte es la solución de los problemas, a pesar que como hemos visto hay sectores que desde la mezquindad intentan anular estos acuerdos” dijo el concejal al plantear que el Estado debe estar al servicio de los vecinos, y celebrar que, a pesar de las diferencias existentes en recinto, “podemos ponernos de acuerdo”.

“Estos convenios son el camino inicial para que nosotros con la responsabilidad que tenemos empecemos a demostrarle a los vecinos que el dinero de sus impuestos se ve plasmado en obras que benefician a todos” dijo para finalizar.

El ultimo orador de la sesión extraordinaria fue Omar Lattanzio (PICh), quién respecto al financiamiento provincial señaló que los fondos provienen de la renovación de la concesión de Casinos. “Espero que haya más renovaciones así traen mas plata para obras a Comodoro, porque todavía nos deben un regalo de cumpleaños: en el aniversario de la ciudad se hizo el anuncio del acueducto y todavía no tenemos nada” reclamó finalmente.