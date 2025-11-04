El oficialismo obtuvo dictámen del presupuesto

El oficialismo logró aprobar un dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, por la diferencia de un voto, a fin de que se trate en el plenario el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno.

«Informo (…) que hay dictamen, hay mayoría por La Libertad Avanza (ultraderecha)», anunció este martes el presidente de la comisión, el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch, quien desempató la discusión con su voto doble (como miembro y presidente) para alcanzar las 21 firmas necesarias.

Tras demorar durante casi dos meses el tratamiento de esta iniciativa y después de haber gobernado sin presupuesto actualizado durante dos años, el oficialismo convalidó su dictamen para que se debate en la Cámara de Diputados la denominada «ley de leyes».

El proyecto de Presupuesto del año que viene establece el menor nivel de inversión respecto al producto interno bruto (PIB) de las últimas tres décadas.

Con el equilibrio fiscal como piedra angular, el texto presentado por Milei ante el Congreso proyecta un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PIB y una inflación anual de 10,1 por ciento.

La propuesta presenta una regla de estabilidad fiscal, por la que «si los ingresos caen, o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio», según señaló el presidente el 15 de septiembre al plantear los ejes del proyecto.

El presupuesto que el Gobierno presentó al Congreso también estipula un aumento del 5 por ciento en las jubilaciones y pensiones por discapacidad respecto a la inflación proyectada en 2026; un incremento de 8 por ciento en educación, y del 17 por ciento para salud, también por encima del aumento de precios estimados para el año que viene.

El texto propone además que el Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía, no pueda financiarse a través del Banco Central (BCRA).

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas es otro de los planteos del proyecto de Presupuesto para sintonizar con los gobernadores de las 24 jurisdicciones del país.

En 2024, Milei presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto para 2025, pero nunca llegó a ser tratado por el parlamento.

El 30 de diciembre, el jefe de Estado prorrogó por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023, un hecho sin precedentes en la historia del país sudamericano.

La inflación acumulada desde que asumió la actual gestión, en diciembre de 2023, y hasta septiembre de este año, asciende al 233,1 por ciento. (Sputnik)

