La valiente reacción de Juana Tinelli que dejó a todos boquiabiertos

Juana Tinelli, hija del conductor Marcelo Tinelli, recibió un botón antipánico tras denunciar amenazas de muerte y amedrentamiento. Este jueves, en TN Central, se reveló su declaración policial, destacando un detalle impactante sobre su respuesta inmediata.

Según la denuncia, el 29 de octubre de 2025, entre las 9:00 y 10:00, mientras estaba sola en su casa, recibió una llamada desde un número oculto. «Al atender, me preguntó ‘¿Vos sos Juana Tinelli?’. Respondí ‘Sí, ¿quién habla?’. El hombre contestó ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho’», relató.

Juana describió el tono como «inequívocamente amenazante». «Sentí pánico inmediato, no podía respirar. Tuve miedo por mi seguridad y por la de mi familia. Debido al nerviosismo, borré el registro de la llamada», explicó.

Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que recibió su hija Juana (Foto: Instagram/marcelotinelli)

Qué dijo el hombre señalado por Juana Tinelli Gustavo Scaglione, empresario de medios mencionado en la denuncia, habló con Marina Calabró en América. «Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia», aseguró.

Juana Tinelli mostró los mensajes que recibió tras las críticas a su papá Tras exponer públicamente a su padre, Juana recibió amenazas por su descargo. La joven de 22 años compartió en Instagram más de 60 historias con mensajes de apoyo de seguidores.

«Abrazate fuerte a tu mami que ella tiene las cosas más que claras, es una mujer muy madura. Recuperá esa hermosa sonrisa que tenías de niña», escribió una seguidora, refiriéndose a Paula Robles. Otras frases incluyeron: «La importancia de una mamá presente», «Que tu silencio se haga voz», «Te acompaño en el sentimiento», «Le hiciste un gran favor a tu familia al exponer lo que sucede», «Te deseo mucha paz, armonía y amor», «Nunca te calles nada» y «Tenés una valentía enorme».

Juana Tinelli mostró los mensajes de apoyo que recibió. (Foto: captura Instagram/juanittinelli1)

Este caso destaca la valentía de Juana en enfrentar amenazas y buscar protección, generando solidaridad en redes.

