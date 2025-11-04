Superclásico en duda ¿Jugará Montiel en la preparación de River?

River Plate enfrenta un momento crítico en su temporada, y la previa del Superclásico contra Boca Juniors se complica aún más. Facundo Colidio sufrió un desgarro en la derrota ante Gimnasia y quedó descartado para el partido más esperado del año. Los estudios médicos del lunes confirmaron que estará fuera al menos tres semanas.

Esta baja se suma a la incertidumbre por Gonzalo Montiel, quien arrastra un esguince en la rodilla izquierda. El defensor no jugó contra Gimnasia, y su participación se definirá entre jueves y viernes, cuando sea evaluado. Su presencia es una gran incógnita para el equipo.

El panorama de Gallardo: lesiones, dudas y presión máxima El plantel tuvo descanso el lunes, pero regresará a entrenar el martes en el River Camp. Marcelo Gallardo no tiene margen para errores: River acumula cuatro derrotas consecutivas en el Monumental y atraviesa una crisis futbolística profunda. El entrenador debe formar un equipo entre lesiones, rendimientos irregulares y la necesidad urgente de ganar para cortar la racha negativa y mantener chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

En defensa, hay algo de alivio: Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña no fueron amonestados y estarán disponibles para el domingo en la Bombonera.

La delantera es el mayor desafío. Además de Colidio, Sebastián Driussi está en duda por una distensión muscular y parece más afuera que adentro. Si no juega, Gallardo podría optar por Miguel Borja, un juvenil como Ian Subiabre o usar a Maxi Salas como único delantero.

Borja, en el centro de la polémica tras fallar un penal en el final contra Gimnasia, publicó en redes: “No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina. Queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso”. Los rumores sobre su salida del club crecen.

El futuro de Gallardo, en suspenso El Muñeco enfrenta su peor momento desde su regreso a River. El nuevo presidente, Stefano Di Carlo, habría pospuesto la decisión sobre su continuidad. Una derrota ante Boca podría poner en riesgo su cargo.

River inicia la semana más intensa del año con un plantel afectado, dudas en todas las líneas y la obligación de reaccionar en la Bombonera. El martes, Gallardo tendrá una charla clave con el grupo para buscar respuestas y evitar que la crisis empeore, apuntando a octavos en el Clausura y la Libertadores 2026.

