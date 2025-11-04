Close Menu
El efecto del alcohol no es igual a los 20 que a los 70: esto cambia

Anibal Gomes

El consumo de alcohol produce efectos diferentes en cada etapa de la vida, según revela un análisis de especialistas consultados por The Times. Mientras que a los 20 años el cuerpo parece resistir mejor sus efectos, con el paso del tiempo los riesgos para la salud aumentan considerablemente.

A los 20: Resistencia física pero vulnerabilidad mental

  • El cuerpo tiene mayor tolerancia al alcohol

  • El cerebro aún se desarrolla hasta los 25 años

  • Aumenta el riesgo de ansiedad y depresión

  • Los lóbulos frontales, responsables de la toma de decisiones, están en maduración

A los 30: Impacto en fertilidad y energía

  • Disminuye el recuento de espermatozoides en hombres

  • Afecta la fertilidad femenina

  • Daña la salud de la piel al afectar el colágeno

  • Reduce los niveles de energía y ralentiza la regeneración celular

A los 40: Alteración del sueño y cambios corporales

  • Empeora la calidad del sueño profundo

  • Alteración del equilibrio hormonal

  • Aumenta la acumulación de grasa abdominal

  • Las mujeres metabolizan el alcohol más lentamente

A los 50: Riesgo cognitivo y confusión de síntomas

  • Efectos se confunden con desequilibrios hormonales

  • Reduce materia gris y blanca en el cerebro

  • Aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y Alzheimer

  • Agrava la ansiedad y el estrés

A los 60: Mayor riesgo de cáncer y osteoporosis

  • Eleva el riesgo de siete tipos de cáncer

  • Asociación fuerte con cáncer de mama

  • Debilita los huesos al interferir en la remineralización

  • Acelera el deterioro óseo

A los 70: Peligro cardiovascular

  • Aumenta la presión arterial

  • Incrementa el riesgo de accidentes cerebrovasculares

  • Mayor carga sobre el corazón

  • La reducción del consumo muestra mejoras inmediatas

Recomendación de expertos
Los especialistas coinciden en que realizar pausas de dos a tres meses sin alcohol permite al cuerpo recuperarse y reequilibrarse. Scheller recomienda especialmente estos descansos para notar la diferencia que supone no beber.

 

 

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2025/11/04/como-cambia-el-impacto-del-alcohol-en-el-cuerpo-con-cada-decada-desde-los-20-hasta-los-70/

