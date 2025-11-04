El efecto del alcohol no es igual a los 20 que a los 70: esto cambia

El consumo de alcohol produce efectos diferentes en cada etapa de la vida, según revela un análisis de especialistas consultados por The Times. Mientras que a los 20 años el cuerpo parece resistir mejor sus efectos, con el paso del tiempo los riesgos para la salud aumentan considerablemente.

A los 20: Resistencia física pero vulnerabilidad mental

El cuerpo tiene mayor tolerancia al alcohol

El cerebro aún se desarrolla hasta los 25 años

Aumenta el riesgo de ansiedad y depresión

Los lóbulos frontales, responsables de la toma de decisiones, están en maduración

A los 30: Impacto en fertilidad y energía

Disminuye el recuento de espermatozoides en hombres

Afecta la fertilidad femenina

Daña la salud de la piel al afectar el colágeno

Reduce los niveles de energía y ralentiza la regeneración celular

A los 40: Alteración del sueño y cambios corporales

Empeora la calidad del sueño profundo

Alteración del equilibrio hormonal

Aumenta la acumulación de grasa abdominal

Las mujeres metabolizan el alcohol más lentamente

A los 50: Riesgo cognitivo y confusión de síntomas

Efectos se confunden con desequilibrios hormonales

Reduce materia gris y blanca en el cerebro

Aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y Alzheimer

Agrava la ansiedad y el estrés

A los 60: Mayor riesgo de cáncer y osteoporosis

Eleva el riesgo de siete tipos de cáncer

Asociación fuerte con cáncer de mama

Debilita los huesos al interferir en la remineralización

Acelera el deterioro óseo

A los 70: Peligro cardiovascular

Aumenta la presión arterial

Incrementa el riesgo de accidentes cerebrovasculares

Mayor carga sobre el corazón

La reducción del consumo muestra mejoras inmediatas

Recomendación de expertos

Los especialistas coinciden en que realizar pausas de dos a tres meses sin alcohol permite al cuerpo recuperarse y reequilibrarse. Scheller recomienda especialmente estos descansos para notar la diferencia que supone no beber.

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2025/11/04/como-cambia-el-impacto-del-alcohol-en-el-cuerpo-con-cada-decada-desde-los-20-hasta-los-70/