El efecto del alcohol no es igual a los 20 que a los 70: esto cambia

El consumo de alcohol produce efectos diferentes en cada etapa de la vida, según revela un análisis de especialistas consultados por The Times. Mientras que a los 20 años el cuerpo parece resistir mejor sus efectos, con el paso del tiempo los riesgos para la salud aumentan considerablemente.
A los 20: Resistencia física pero vulnerabilidad mental
-
El cuerpo tiene mayor tolerancia al alcohol
-
El cerebro aún se desarrolla hasta los 25 años
-
Aumenta el riesgo de ansiedad y depresión
-
Los lóbulos frontales, responsables de la toma de decisiones, están en maduración
A los 30: Impacto en fertilidad y energía
-
Disminuye el recuento de espermatozoides en hombres
-
Afecta la fertilidad femenina
-
Daña la salud de la piel al afectar el colágeno
-
Reduce los niveles de energía y ralentiza la regeneración celular
A los 40: Alteración del sueño y cambios corporales
-
Empeora la calidad del sueño profundo
-
Alteración del equilibrio hormonal
-
Aumenta la acumulación de grasa abdominal
-
Las mujeres metabolizan el alcohol más lentamente
A los 50: Riesgo cognitivo y confusión de síntomas
-
Efectos se confunden con desequilibrios hormonales
-
Reduce materia gris y blanca en el cerebro
-
Aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y Alzheimer
-
Agrava la ansiedad y el estrés
A los 60: Mayor riesgo de cáncer y osteoporosis
-
Eleva el riesgo de siete tipos de cáncer
-
Asociación fuerte con cáncer de mama
-
Debilita los huesos al interferir en la remineralización
-
Acelera el deterioro óseo
A los 70: Peligro cardiovascular
-
Aumenta la presión arterial
-
Incrementa el riesgo de accidentes cerebrovasculares
-
Mayor carga sobre el corazón
-
La reducción del consumo muestra mejoras inmediatas
Recomendación de expertos
Los especialistas coinciden en que realizar pausas de dos a tres meses sin alcohol permite al cuerpo recuperarse y reequilibrarse. Scheller recomienda especialmente estos descansos para notar la diferencia que supone no beber.
