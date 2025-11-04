¿Quién fue realmente Dick Cheney? El cerebro detrás de la Casa Blanca

Dick Cheney, quien se convirtió en el vicepresidente más influyente de la historia estadounidense y arquitecto de la invasión a Irak, falleció a los 84 años. Su familia confirmó que murió debido a complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas.

Una carrera política excepcional

Cheney desarrolló una de las carreras políticas más largas e influyentes en Washington:

Jefe de Gabinete de la Casa Blanca (el más joven en la historia)

Congresista por Wyoming

Secretario de Defensa durante la Guerra del Golfo

Vicepresidente con George W. Bush

El vicepresidente que redefinió el cargo

Durante su vicepresidencia (2001-2009), Cheney transformó un cargo tradicionalmente ceremonial en una posición de poder real. Fue el principal promotor de:

La invasión a Irak en 2003

Las polémicas medidas de vigilancia masiva post-11S

Técnicas de interrogatorio reforzado a sospechosos de terrorismo

Salud y legado controversial

Cheney sobrevivió a cinco infartos y recibió un trasplante de corazón en 2012. Hasta sus últimos días mantuvo sus convicciones políticas, defendiendo decisiones que muchos consideraron controversiales.

En un giro político significativo, en sus últimos años se distanció del Partido Republicano para criticar a Donald Trump, llegando a anunciar que votaría por la demócrata Kamala Harris en lugar del expresidente.

Familia y últimos años

Le sobreviven su esposa Lynne, con quien estuvo casado 59 años, y sus dos hijas: Liz Cheney -quien siguió sus pasos políticos- y Mary Cheney. La familia lo describió como «un noble gigante» que enseñó a sus hijos «a amar a nuestro país».

Fuente:https://www.infobae.com/estados-unidos/2025/11/04/quien-fue-dick-cheney-el-vicepresidente-mas-poderoso-de-la-historia-de-estados-unidos/