Final definitivo: Justin Baldoni y Blake Lively resuelven batalla legal

Un juez federal puso fin definitivo a la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, desestimando la contrademanda millonaria que el actor y su productora, Wayfarer Studios, habían interpuesto contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds y su representante.

La corte confirmó que Baldoni y sus socios no presentaron nuevos argumentos dentro del plazo establecido, lo que selló el cierre oficial del caso según la orden firmada por el juez Lewis Liman.

El origen del conflicto

La disputa se remonta a diciembre del año pasado, cuando Lively denunció a Baldoni ante las autoridades de California por conducta inapropiada durante el rodaje de «Romper el círculo». Como respuesta, Baldoni y Wayfarer Studios presentaron una contrademanda por 400 millones de dólares, acusando a Lively, Reynolds y su publicista de extorsión y difamación.

Una victoria para Lively

El fallo representa una victoria legal completa para Blake Lively. En junio, el juez ya había desestimado la totalidad de la contrademanda, considerando que las acusaciones de la actriz estaban protegidas legalmente por tratarse de una denuncia formal ante autoridades competentes.

Los abogados de Lively celebraron la decisión, calificando la demanda original como «una farsa» y destacando que significa una «reivindicación completa» para su clienta.

Posturas enfrentadas

Mientras el equipo legal de Lively habla de victoria, los representantes de Baldoni respondieron que «esta declaración de victoria era previsible y es falsa», manteniendo que las acusaciones de acoso sexual son infundadas.

Próximos pasos

Aunque este capítulo legal ha concluido, el caso principal impulsado por Lively continúa su curso, con un juicio programado para marzo de 2026. Por ahora, solo queda pendiente la resolución sobre el pago de honorarios legales derivados de la demanda desestimada.

