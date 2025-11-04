La SCPL y el Municipio avanzan en obras cloacales para mejorar los servicios en la Zona Sur

La obra sobre calle concejal Ávila forma parte de un trabajo conjunto entre la Cooperativa y el Municipio, con el objetivo de optimizar el sistema de efluentes cloacales en los barrios Fracción 14, 15, Los Bretes y Bella Vista Sur y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La SCPL y el Municipio de Comodoro Rivadavia continúan ejecutando obras de infraestructura sanitaria en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de fortalecer los servicios esenciales y brindar mayor bienestar a la comunidad.

En esta oportunidad, el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi, y el intendente Othar Macharashvili, junto a miembros del Consejo de Administración de la SCPL, gerentes de la institución, autoridades del Municipio y equipos técnicos de ambas instituciones, realizaron una recorrida e inspección en la obra de la calle concejal Ávila, en la zona sur de la ciudad, donde se ejecuta un colector cloacal de aproximadamente 300 metros de cañería.

El presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi explicó que, “esta obra se inicia a partir de un convenio específico firmado con el Municipio, mediante el cual la Municipalidad financia parte de la obra, mientras que la Cooperativa lleva adelante su ejecución con mano de obra y contratistas locales. Es un trabajo conjunto y sostenido que venimos realizando con el Municipio desde 2024, con resultados muy positivos, ya que hemos podido concretar diversas obras bajo esta modalidad de cooperación”.

Además, Domizzi remarcó que este tipo de proyectos reflejan la continuidad de una política de cooperación institucional sostenida entre la SCPL y el Municipio, orientada a ampliar la cobertura de los servicios esenciales. “El objetivo es seguir trabajando juntos para dar respuestas concretas a las necesidades de los barrios y acompañar el crecimiento ordenado de la ciudad”, concluyó.

Por su parte, el intendente Othar Macharashvili destacó la importancia de la intervención y su impacto en toda la cuenca cloacal de la zona sur. “Esta obra era parte del plan PROMEBA 2022, que había quedado trunco. A través de gestiones conjuntas con la Provincia y Nación, logramos rescindir el contrato anterior y ponerla en marcha mediante un convenio entre la SCPL y el Municipio. Es una obra fundamental porque permitirá mejorar el sistema de desagote de los efluentes de Fracción 14, 15, Los Bretes y Bella Vista Sur”, afirmó.

“Estamos muy satisfechos con el trabajo articulado entre el Municipio y la Cooperativa, que demuestra compromiso, planificación y pertenencia. Estas acciones reflejan la voluntad de ambas instituciones de resolver problemas históricos de infraestructura con fondos propios y en beneficio directo de los vecinos”, agregó.

Por último, el jefe comunal anunció que en los próximos días se iniciarán los trabajos correspondientes a la planta de bombeo de Los Bretes, que completará el sistema y permitirá evacuar los efluentes del barrio.