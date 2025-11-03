Una comodorense en la selección nacional de Newcom

Stella Carrizo, jugadora de Tuma, fue convocada a la selección argentina que jugará el Sudamericano, que se disputará ente el 6 y 9 en Molina, Chile, con los equipos de Uruguay, Paraguay y Argentina

Stella es nacida en la ciudad de Comodoro Rivadavia habiendo vivido en Caleta Olivia por 20 años.

Allí se inició de mano de su profe Beatriz Justiniano en esta disciplina llamada Newcom que es muy similar al voley y que hoy es practicado en toda la Argentina por miles y miles de personas mayores de 40 años.

Stella Maris es campeona Sudamericana 2024 integrando el equipo femenino de Las Pampeanas y hoy transita su actividad deportiva como jugadora de TUMA en mixto y femenino, prestigioso club de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Stella ha sido seleccionada para integrar la 1ra Selección Argentina de la categoría +68 que representará a nuestra Argentina en el Sudamericano que se realizará en la localización de Molina, Chile durante los días 6 a 9 de noviembre.

El campeonato



La comuna de Molina se prepara para recibir el Campeonato Sudamericano de NewCom Vóley, evento que reunirá a destacadas selecciones de la categoría +68 años provenientes de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.



El torneo se desarrollará entre los días 6 y 9 de noviembre en el Gimnasio Municipal de Molina, escenario que concentrará la emoción y el compañerismo del deporte senior.



La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a las 18:00 horas, seguida de tres partidos durante la jornada. En tanto, los encuentros del viernes 7 y sábado 8 comenzarán a las 17:00 horas, mientras que el domingo 9 se disputarán los partidos por el tercer lugar y las finales desde las 09:00 de la mañana.



La organización extendió una invitación abierta a toda la comunidad para asistir y apoyar a las delegaciones participantes. Destaca la presencia del curicano José Domingo Herrera, integrante del Club Confraternidad, quien representará a Curicó y a Chile como parte de la selección nacional en este importante evento internacional.



