Zaira Nara celebra la comunión de su hija Malaika en una íntima fiesta familiar

Malaika, la hija mayor de Zaira Nara, vivió este sábado uno de los momentos más especiales de su infancia al celebrar su primera comunión en una ceremonia íntima rodeada de familiares y seres queridos.

El evento familiar contó con una presencia muy significativa: Wanda Nara, quien no solo asistió como tía sino que fue elegida madrina de la pequeña, asumiendo así un nuevo rol en la vida de su sobrina.

Los detalles de la celebración

La protagonista del día, Malaika, lució un delicado vestido blanco con detalles fruncidos y mangas cortas, complementado con accesorios dorados que realzaron su look.

Wanda documentó la jornada especial a través de sus redes sociales, donde publicó una tierna fotografía besando la frente de su ahijada junto al mensaje: «Feliz comunión, amor de la madrina».

El menú y la decoración

El almuerzo familiar ofreció un menú argentino clásico que incluyó:

Entradas: choripán, provoleta y morcilla

Plato principal: carne asada con ensalada

Postres: rogel y pavlova con frutillas y Nutella



La decoración destacó por su elegancia sencilla, con mantelería blanca, vajilla en tonos cálidos y floreros con flores silvestres amarillas que aportaron un toque de color.

En la mesa familiar se pudieron ver a los hijos de Wanda, su exmarido Maxi López y su padre, confirmando que despite los divorcios, mantienen una relación cordial por el bien de los niños.

