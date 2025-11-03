Hacía delivery de bebidas alcohólicas y la Policía le secuestró todo en un control nocturno

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 04:24 horas, personal policial de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia realizó el secuestro de una importante cantidad de bebidas alcohólicas durante un control vehicular efectuado en la Avenida Juan XXIII y Soldado Almonacid, en el barrio Ceferino Namuncurá.

Los efectivos de la Sección Operaciones de la Unidad Regional observaron un Volkswagen Gol que circulaba por la zona y procedieron a identificar a sus ocupantes. El conductor, identificado como C.A.M., de 27 años, y su acompañante A.E., de 26, fueron sometidos al control de documentación del rodado, momento en que los agentes advirtieron una gran cantidad de bebidas alcohólicas en el asiento trasero.

El joven manifestó que se encontraba realizando ventas de bebidas bajo la modalidad delivery, lo cual se encuentra prohibido por la Ordenanza Municipal Nº 8787/06, artículo 1°.

Ante esta situación, se labró el Acta de Infracción Municipal Nº 75888 y se procedió al secuestro total de las bebidas, que incluían:

10 packs de cerveza,

5 botellas de vino,

6 cajas de vino,

2 botellas de Dr. Lemon,

2 cervezas Corona,

1 botella de Gancia,

1 botella de fernet,

1 botella de vodka,

1 gin tonic.

El procedimiento fue comunicado a las autoridades municipales correspondientes, y las bebidas quedaron a disposición del Juzgado de Faltas.