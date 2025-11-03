Llega Neo: el robot humanoide para las tareas del hogar.

La compañía estadounidense 1X Technologies ha presentado oficialmente a Neo, un robot humanoide diseñado específicamente para ayudar en las tareas del hogar. La empresa lo describe como «el primer robot humanoide listo para el consumidor», combinando inteligencia artificial avanzada con un diseño minimalista para integrarse en la vida doméstica.

Con un diseño que recuerda a la clásica Robotina de Los Supersónicos, Neo cuenta con un rostro, ojos con cámaras y un revestimiento de tela lavable. Su estética busca armonizar con cualquier ambiente del hogar.

Precio y fecha de lanzamiento

Neo tendrá un precio inicial de 20.000 dólares y se lanzará primero en Estados Unidos en 2026. La empresa también ofrecerá una opción de suscripción mensual de 499 dólares. La expansión internacional está programada para 2027.

¿Qué tareas puede realizar?

Desde el primer día, Neo podrá realizar diversas labores domésticas, aunque necesitará guía para aprender nuevas funciones. Sus capacidades iniciales incluyen:

Lavar la ropa

Pasar la aspiradora

Ordenar objetos

Abrir puertas

Limpiar el baño

Mantener conversaciones naturales

El robot está equipado con manos articuladas, un cuerpo de polímero flexible y sensores que le permiten cargar hasta 25 kilos. Pesa 30 kilogramos y estará disponible en tres colores neutros.

Según Bernt Børnich, fundador y CEO de 1X Technologies, el objetivo de Neo es «devolver tiempo a las personas para que lo dediquen a lo que realmente importa».

Aunque las primeras versiones requerirán supervisión humana mediante realidad virtual, la empresa promete que las futuras generaciones del robot tendrán mayor autonomía y capacidad de aprendizaje doméstico.

Fuente:https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/10/30/neo-el-nuevo-robot-humanoide-para-las-tareas-del-hogar-cuanto-cuesta-y-que-puede-hacer/