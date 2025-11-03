Fiscal desmiente versiones sobre el hallazgo en la camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales: “No había latas de cerveza ni excremento en el lugar”

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, desmintió categóricamente las versiones difundidas por el periodista Alejandro Pueblas, quien había asegurado que se habían encontrado latas de cerveza y excremento alrededor de la camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos hace más de tres semanas.

El funcionario judicial explicó que las latas de cerveza cayeron de la conservadora que llevaban los jubilados en su vehículo y no eran evidencia de otra situación. Además, negó que se haya encontrado ningún tipo de excremento en las inmediaciones del lugar.

“No existían restos de excremento ni elementos extraños al sitio. La información difundida es incorrecta”, afirmó Olazábal.

Respecto a los rumores sobre una pala con tierra colorada, el fiscal explicó que la herramienta era transportada dentro de la camioneta por los propios Kreder y Morales, y que no presentaba indicios que alteraran la investigación. También aclaró que el equipo de mate hallado en el interior del vehículo estaba sin uso, desmintiendo así que se hubieran encontrado restos de yerba cerca de la camioneta.

Sin movimientos sospechosos

Olazábal también se refirió a los trascendidos sobre los movimientos financieros de Pedro Kreder. Según el fiscal, no se detectaron transacciones recientes ni grandes sumas en cuentas bancarias o plazos fijos.

“La venta de una propiedad en dólares ocurrió hace mucho tiempo y no se vincula con su desaparición”, confirmó.

Durante los allanamientos realizados, la Policía encontró dinero en la vivienda de Kreder, donde incluso revisaron el tanque de agua, sin hallar elementos relevantes para la causa. En el vehículo, solo se halló la billetera de Juana Morales, que contenía dinero en efectivo, pero no la de Pedro.

La búsqueda se concentra en Rocas Coloradas

A 22 días de la desaparición, las tareas de búsqueda se enfocan en Rocas Coloradas, zona donde fue hallada la camioneta Toyota Hilux cerrada y semienterrada. Las pericias scopométricas realizadas por la Brigada de Investigaciones sostienen que las personas que se observan en las cámaras de seguridad antes del viaje serían los jubilados.

La Brigada de Búsqueda de Personas, a cargo de Patricio Rojas, continúa los rastrillajes junto a Policía Montada y ahora con la colaboración del equipo USAR de Santa Fe, que arribó con tecnología especializada para búsqueda en terreno complejo.

Las hipótesis siguen abiertas: un accidente en el terreno o un ataque de terceros.

Mientras tanto, la incertidumbre y el dolor crecen entre los familiares y la comunidad que, día a día, sigue preguntándose: ¿dónde están Juana y Pedro?

