ANAFER SA inaugura su nueva sucursal en Km 12, regala bidones y sortea dispenser frio calor

La reconocida empresa comodorense ANAFER SA, con 58 años de trayectoria siendo pionera en el rubro de agua bajo normas IVESS, continúa expandiéndose en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Hoy celebra la apertura de su nueva sucursal en Kilómetro 12, reafirmando su compromiso con la calidad, el servicio y la cercanía con los vecinos.

Dirección: Tito Stelmasiuk 859, Barrio René Favaloro

Horarios de atención:

Lunes a viernes: 9:30 a 13:30 hs y de 16:00 a 20:00 hs.

Sábados: 10:00 a 18:00 hs.

Calidad y confianza con sello comodorense

Con más de medio siglo de historia, ANAFER SA se consolidó como una empresa familiar profesionalizada que hizo de la calidad su sello distintivo. Cuenta con certificación en normas de calidad IVESS desde la década del 90 y un Sistema de Gestión certificado bajo la norma IRAM-ISO 9001:2015, lo que garantiza productos de excelencia y seguridad para los hogares comodorenses.

Semana de apertura con beneficios imperdibles

Para celebrar esta nueva etapa, ANAFER SA lanzó una semana de apertura espectacular con promociones y regalos especiales para todos los clientes que se acerquen al nuevo local de Km 12:

Descuentos del 50% en productos seleccionados.

Sorteo de un dispenser frío/calor y una canasta de productos.

Bidones de 20 litros bajo sodio totalmente gratis hasta agotar stock.

“Queremos compartir esta alegría con los vecinos. Hoy abrimos las puertas de una nueva sucursal que simboliza el crecimiento de una empresa que nació y sigue apostando por Comodoro. La calidad y la confianza son nuestra mayor garantía”, destacaron desde la firma.

La empresa invita a todos los comodorenses a acercarse, participar de los sorteos y conocer la nueva sucursal, que promete mantener la frescura y pureza que distinguen a la marca desde hace casi seis décadas.

Te esperan en Tito Stelmasiuk 859, Km 12.