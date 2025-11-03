ANSES anuncia calendario de noviembre: conocé las fechas de cobro para jubilados y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos para noviembre de 2025, que incluye un aumento del 2,1% en todas las prestaciones. Con este incremento, la jubilación mínima alcanza los $403.150,65, mientras que el haber máximo se sitúa en $2.241.788,48.

Calendario de cobro por prestaciones

Jubilados y pensionados (que no superan el haber mínimo)

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI 1: 11 de noviembre

DNI 2: 12 de noviembre

DNI 3: 13 de noviembre

DNI 4: 14 de noviembre

DNI 5: 17 de noviembre

DNI 6: 18 de noviembre

DNI 7: 19 de noviembre

DNI 8 y 9: 20 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI 1: 11 de noviembre

DNI 2: 12 de noviembre

DNI 3: 13 de noviembre

DNI 4: 14 de noviembre

DNI 5: 17 de noviembre

DNI 6: 18 de noviembre

DNI 7: 19 de noviembre

DNI 8: 20 de noviembre

DNI 9: 25 de noviembre

SUAF (Asignación Familiar por Hijo) y AUE

Mismo calendario que la AUH, del 10 al 25 de noviembre según terminación del DNI.

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 20 de noviembre

DNI 2 y 3: 25 de noviembre

DNI 4 y 5: 26 de noviembre

DNI 6 y 7: 27 de noviembre

DNI 8 y 9: 28 de noviembre

Prestación por Desempleo

Sigue el mismo calendario que las jubilaciones superiores al mínimo.

Otras prestaciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan del 10 al 14 de noviembre, mientras que las asignaciones por maternidad y los pagos únicos tienen fechas que se extienden hasta el 10 de diciembre.

ANSES recomienda consultar las fechas exactas a través de Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social, y recuerda que los fondos estarán disponibles en los medios de cobro habituales sin necesidad de acudir a las sucursales en los primeros días

