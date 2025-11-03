Abejas en la ciudad: rescataron un enjambre en Rada Tilly y recuerdan que está prohibido atacarlas 

Durante el fin de semana, vecinos de Rada Tilly se sorprendieron al ver una colmena en plena zona urbana, un fenómeno que, según los especialistas, es común en esta época del año. El apicultor José Lalik, del emprendimiento @lazuspa_miel , explicó que se trató de un enjambre, un proceso natural en el que una parte de la colonia se separa de su colmena original para formar una nueva.

“Es algo normal en primavera o verano. Cuando hay mucha floración y la colmena crece mucho, la reina y parte de las abejas se van para formar otra. Eso se llama enjambrazón”, detalló Lalik en diálogo con La Posta Comodorense.

El especialista explicó que las abejas pueden establecerse en cualquier lugar, incluso en paredes, árboles o techos de casas, y pidió a la comunidad no intentar eliminarlas ni atacarlas, ya que son animales protegidos por ley.

“Las abejas son esenciales para la vida del planeta. Son los grandes polinizadores: gracias a ellas existen las frutas, las semillas y las plantas que nos alimentan”, subrayó.

Cómo actuar si aparece un enjambre

Lalik recomendó llamar a un apicultor en caso de detectar una colmena o enjambre en zonas urbanas.

“Lo ideal es comunicarse con un apicultor para hacer el rescate de forma segura. En la mayoría de los casos no se cobra por el servicio”, explicó.

El procedimiento consiste en colocar un cajón con cuadros de cera y miel para atraer al grupo. Una vez que las abejas entran, se espera hasta la noche para trasladarlas a un apiario, donde se convierten en una colmena productiva.

Desde Lasus Miel aclararon que quienes necesiten asistencia pueden contactarse al 297-4066725 o a través de Instagram: @lasuspa_miel.

“Siempre tratamos de acudir lo más rápido posible para rescatar el enjambre y cuidarlas. Las abejas no son agresivas si no se las molesta”, afirmó.

La presencia de abejas en entornos urbanos no debería ser motivo de alarma, sino una señal de que la naturaleza sigue activa. “Destruir un enjambre no solo es peligroso, sino que además está penado por ley”, recordó Lalik.

El apicultor insistió en que la comunidad debe valorar y proteger a las abejas, ya que su labor polinizadora es vital para la producción de alimentos y la biodiversidad.