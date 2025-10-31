Wanda Nara desmintió su supuesto vínculo con el Comando Vermelho: “Todo viene de los mismos”

Mariano Iúdica dijo en Polémica en el Bar que el videoclip “O Bicho Vai Pegar” de Wanda Nara, grabado en una favela de Brasil, contó con “aval” del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas. Al escucharlo, la conductora respondió en redes sociales.

“Este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho”, afirmó Iúdica, dejando entrever que la mediática habría tenido contacto indirecto con la banda para poder grabar en la zona. Sin embargo, minutos más tarde, el propio conductor moderó sus dichos y aclaró que, en producciones de gran magnitud, como videoclips internacionales o películas, suele haber un permiso local para garantizar la seguridad, citando ejemplos como Michael Jackson y Rápidos y Furiosos, que también filmaron en favelas con aprobación de las autoridades de cada comunidad.

La captura del chat que subió Wanda Nara.

Acto seguido, la empresaria compartió captura de un chat con Evelin, la productora de su videoclip donde se puede leer que la mujer le escribió a Nara: “Wan, ¿te das cuenta que nos quieren ensuciar en la TV, no? Todo eso que pasó en Río no tiene nada que ver con São Paulo, que es otra ciudad. Es como Buenos Aires y Córdoba. Y la favela donde grabamos rescata gente de la calle para hacer música”.

“Lo sé, todo viene de los mismos que instalan cosas que nada que ver”, respondió la ex de L-Gante. En otro mensaje, la productora le sugiere que explique públicamente el contexto: “Deberías vos aclarar que la favela donde grabamos es en São Paulo, y que rescatan nenes de la calle para que hagan música”. Es por eso que compartió el mensaje en Instagram.