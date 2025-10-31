Fue un error político: Cristina Kirchner criticó a Kicillof por el desdoblamiento de las elecciones

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó este viernes un balance de las elecciones legislativas en las que se impuso La Libertad Avanza y uno de sus principales cuestionamientos fue contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el desdoblamiento de los comicios ya que lo consideró un “error político”.

Al hacer un extenso análisis de la derrota del domingo, la ex vicepresidenta recordó que cuando se anunció la división de las elecciones, advirtió que era una equivocación. “Lo hice de corazón y por un motivo sencillo: no me interesa tener razón, me interesa ganar, como también se lo dije personalmente al Gobernador”, enfatizó en un mensaje que difundió por sus redes sociales.