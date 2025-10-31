Un joven de 19 años fue baleado en el barrio San Martín y permanece internado en grave estado

Un joven de 19 años fue gravemente herido de un disparo de arma de fuego en la madrugada de este viernes en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia.

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 06:15 horas, cuando desde el Centro de Monitoreo se alertó sobre la presencia de una persona tendida sobre la vía pública en Sarmiento al 4000.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Séptima halló a la víctima —identificada como R. B., de 19 años— inconsciente y con una herida de bala en la región del tórax, en la intersección de Huergo y Damasco, a pocos metros del local de la Cooperativa Obrera.

De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia, que trasladó al joven al Hospital Regional, donde permanece internado bajo pronóstico reservado.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y la Brigada de Investigaciones, mientras que la Fiscal de turno, Dra. Gómez, tomó intervención en el caso.

Las causas del ataque aún se encuentran bajo investigación, y los peritos buscan determinar las circunstancias del hecho y la posible participación de terceros.