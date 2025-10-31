Dos mujeres detenidas por el ataque a las policías de Puerto Madryn

Valentina González de 23 años y Micaela Rosa de 27 fueron detenidas ayer tras la violenta protesta en Puerto Madryn, donde fueron atacadas dos mujeres policías, una de ellas con severas heridas tras haber sido prendida fuego

Gómez fue detenida por tentativa de homicidio, en tanto que Rosa por atentado y resistencia a la autoridad.

La protesta y posterior ataque de realizó ayer en la casa de Leandro Ríos, donde cumple prisión domiciliaria por la responsabilidad que tuvo en el accidente que costó la vida de su hijo Elías, un bebé de menos de un año.

Los graves incidentes comenzaron cuando al lugar arribó un grupo de personas, la mayoría mujeres, entre ellas la madre del menor fallecido. En un momento dado, se comenzaron a quemar neumáticos Luego, otro grupo de mujeres trae un sillón en desuso (cuerina y de madera), colocándolo por encima de los neumáticos prendidos fuego.

Es en ese momento que el personal policial interviene para que no se queme ese sillón. En el forcejeo, una de las mujeres arrojó un líquido que avivó el fuego que afectó al Cabo Primero Micaela Saiqui, a quien se le empezó a quemar su uniforme. La cabo Yamila Giménez, mientras tanto, fue empujada por las manifestantes. Cómo consecuencia de esa acción, la policía golpeó su cabeza con un canasto de basura empotrado en la vereda del domicilio del detenido.

La Cabo Primero Zaiqui, es roseada con agua para terminar de apagar su uniforme.

Continuó la intervención policial hasta que estas mujeres empiezan a dispersarse, el segundo jefe de Comisaria Comisario Pedro Entreigas, sindica a una mujer que camina con un grupo por el Pasaje Bell y tomando una cortada en dirección a la calle Estanislao del Campo como una de las mujeres que arrojó un líquido inflamable hacia el sillón y que afectó a la Cabo Primero Zayqui; por lo tanto se la detiene (Gonzalez Valentina) y se la traslada hacia la dependencia.

Al mismo tiempo, sobre la calle Estanislao del Campo y Mistrángelo, una joven continuaba vociferando insultos y se la intenta demorar, se resiste y se logra detenerla (Rosa Micalea).

Se dio conocimiento a la funcionaria fiscal de turno, quien dispuso que las detenidas queden hasta audiencia de control de detencion.

Con respecto a la Cabo Primero Zayqui Micalea, fue traslada hacia el hospital zonal para su atención. Presenta quemadura en ambas piernas y brazo izquierdo, estable y actualmente esta en terapia intensiva.

La Cabo Primero Giménez Yamila, fue dada de alta y presenta un golpe en la cabeza.