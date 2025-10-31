La SCPL presentó el esquema de cortes de agua para la temporada estival 2025/2026

El cronograma dará inicio el sábado 1 de noviembre y tiene previsto cortes de agua con una duración de 24 horas, diferenciados para cada zona de la ciudad, desde noviembre a marzo de 2026, correspondiente al período en que se percibe el consumo más alto de agua, y a su vez, la disminución de las reservas de Puesto La Mata.

La Cooperativa presentó el cronograma de cortes de agua previsto entre los meses de noviembre del año en curso y marzo de 2026, período en que se percibe el consumo más alto de agua, debido al aumento de temperatura y la disminución de las reservas. Por ello, estos cortes tienen como objetivo, recuperar las reservas de Puesto La Mata, para propiciar un consumo del servicio sostenido a toda la ciudad.

Además, se solicita a la comunidad hacer uso responsable del servicio de agua para permitir el abastecimiento a todas las ciudades y la concreción de los cortes de agua en el tiempo estipulado, y así evitar el aumento de su frecuencia por fuera del cronograma previsto.

En este sentido, se prevé la realización de cortes de 24 horas de duración para todas las zonas de Comodoro, distribuidos a lo largo de la semana. Los días martes y viernes desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá en la Zona Norte de la ciudad; y los miércoles y sábados desde las 18 horas y por 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en Zona Sur y Central. El cronograma dará inicio este sábado 1 de noviembre.

Al respecto, desde la gerencia de Saneamiento, explicaron que “ya a mediados de octubre comienza a notarse la disminución de las reservas, por el aumento de las temperaturas camino al verano, y por eso es necesario iniciar con el cronograma de cortes en noviembre. Con esta modalidad vamos a ir evaluando la situación de las reservas, para tener en cuenta posibles cambios durante el período que tiene previsto el cronograma. En algunos casos puede suceder que suspendamos los cortes, si las reservas son suficientes para el abastecimiento”.

Por otro lado, desde el sector explicaron cómo serán los cortes durante las festividades de fin de año, “vamos a sostener los cortes desdoblados por zona, pero cambiaremos algunos horarios y días para cuidar las reservas. De este modo, los martes 23 y 30 de diciembre, se interrumpirá el suministro en la Zona Norte de la ciudad, desde las 12 horas y por un lapso de 24 horas; mientras que, en Zona Sur y Central, se realizarán los cortes los días jueves 25 de diciembre y 01 de enero de 2026, desde las 08 horas y por 24 horas”.

Para concluir, desde la gerencia explicaron que el cronograma puede modificarse de acuerdo con situaciones excepcionales. “A veces surgen situaciones o condiciones que nos exceden, como las altas temperaturas o averías en algunos tramos del Sistema Acueductos, que nos obligan a modificar los cortes del suministro. En ese sentido, solicitamos a toda la comunidad que contribuyan con el uso responsable del recurso del agua potable, para que entre todos podamos sostener el abastecimiento del servicio”, subrayó.

Campaña de concientización sobre el cuidado y ahorro de agua potable

La SCPL confirmó que acompañará el cronograma de cortes de agua previsto para la temporada estival con su habitual campaña de concientización sobre el uso responsable del agua potable, que busca promover hábitos de consumo más sostenibles en toda la comunidad.

La iniciativa, que se desarrollará desde noviembre hasta marzo de 2026, coincide con el período del año en el que se registra el mayor consumo de agua y una disminución en las reservas del acueducto de Puesto La Mata. En ese contexto, la campaña apunta a reforzar la importancia de realizar un uso racional del recurso, fundamental para garantizar el abastecimiento equitativo a todos los sectores de la ciudad.

Bajo el lema “Cuidar el agua es cuidar lo que somos”, la SCPL difundirá durante los próximos meses mensajes y recomendaciones prácticas para fomentar el ahorro y evitar el derroche, a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Entre las sugerencias se destacan evitar el riego en horarios de alta temperatura, revisar pérdidas en grifos y cañerías, utilizar el agua sólo cuando sea necesario y priorizar su uso para fines esenciales.

De esta manera, la SCPL reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado de los recursos naturales, e invita a toda la comunidad a sumarse activamente a esta campaña, recordando que el agua es un bien común que debemos preservar entre todos.