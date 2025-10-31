Milei se reunió con 19 de los 24  gobernadores 

El encuentro, que se extendió durante dos horas y media en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, buscó acercar posiciones de cara a las negociaciones parlamentarias que impulsa el oficialismo para que prospere el proyecto del Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno y las reformas que tiene en agenda: una laboral, otra tributaria y una tercera que modifica el Código Penal.

Durante la reunión, que contó también con la concurrencia de la plana mayor del gabinete, el presidente manifestó su voluntad de «trabajar con todos independientemente de las diferencias partidarias», si bien estableció algunas premisas, explicó Adorni.

Estas condiciones son la de potenciar el ahorro, aumentar la inversión, generar las condiciones del aumento de los salarios, en sintonía con una mayor productividad y proteger la propiedad privada, requisitos que fueron incluidos en el Pacto de Mayo, una propuesta de acuerdo político que pretende consensuar diversas medidas en línea con diez principios planteados por el presidente.

Con este preámbulo, el portavoz presidencial defendió el proyecto del Presupuesto de 2026 que garantiza el equilibrio fiscal «y la sustentabilidad de estas premisas», en una jornada en la que se conmemoran 42 años de las primeras elecciones democráticas que se celebraron en el país tras la última dictadura (1976-1983).

El partido gobernante la Libertad Avanza (ultraderecha) logró en los comicios el 40,7 por ciento de los votos, un resultado que le permitirá aumentar de 37 a 101 sus escaños en la Cámara de Diputados, a la vez que pasará de tener seis a 20 bancas en el Senado.

La nueva conformación del parlamento que se concretará a partir del 10 de diciembre, con la asunción de las nuevos legisladores, y colocará al oficialismo en una posición de mayor fortaleza para sellar acuerdos.

Si bien no tendrá una mayoría propia, La Libertad Avanza se asegurará un tercio de los votos para sostener los vetos presidenciales y mejorar su capacidad de negociación. (Sputnik)