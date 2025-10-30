Campaña gratuita de esterilización canina y felina en Presidente Ortiz

La Municipalidad anunció una nueva campaña gratuita de esterilización canina y felina, que se llevará a cabo en el barrio Presidente Ortiz, con el objetivo de promover el control responsable de la población animal y mejorar la salud pública.

Las intervenciones se realizarán del lunes 3 al viernes 21 de noviembre, en el espacio ubicado en Avenida José Ingenieros N°551, según informó el área de Bienestar Animal de la Secretaría de Gobierno.

Los turnos podrán solicitarse presencialmente desde el jueves 30 de octubre, en el horario de 9:30 a 12:00 horas, hasta agotar los cupos disponibles.

Desde el Municipio recordaron que el programa se desarrolla en distintos barrios de la ciudad y busca facilitar el acceso gratuito a la esterilización de perros y gatos, tanto machos como hembras, priorizando a familias de bajos recursos y rescatistas.

Las autoridades remarcaron la importancia de la tenencia responsable, no solo para evitar la sobrepoblación, sino también para prevenir enfermedades y mejorar la convivencia urbana.

Los operativos itinerantes continuarán durante noviembre en otros puntos de la ciudad, en el marco del programa municipal “Estamos con Vos”.