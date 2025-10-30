30 de octubre: el día que el fútbol celebra a Diego

El 30 de octubre no es una fecha más para los futboleros. Es el día en que nació Diego Armando Maradona (1960) y, en este 2025, el astro que cambió la historia del fútbol cumpliría 65 años. En Argentina y el mundo, miles de hinchas recuerdan su figura con altares, camisetas, murales y reuniones de la Iglesia Maradoniana, que celebra la “Nochebuena” el 29/10 y la “Navidad Maradoniana” el 30/10.

El pibe que deslumbró al mundo

De Argentinos Juniors a Boca, de Barcelona a Napoli, y de ahí al mito eterno con la Selección Argentina, Maradona vivió —como se repite— “mil vidas en una”. Su carrera estuvo hecha de gambetas imposibles, goles inolvidables y una relación única con la gente. “Si hoy ellas tienen todo, tienen que saber que hay chicos como el padre que no tenían muchos regalos”, decía Diego al recordar sus cumpleaños de infancia y los esfuerzos de Doña Tota.

Cumpleaños con pelota: postales de cada 30 de octubre

1976 (16 años): recién debutado en Primera, festeja en familia y un día después usa por primera vez la 10 de Argentinos.

1981 (21): ya en Boca, se entrena en La Candela; dos días después le marca dos a Fillol en el Monumental.

1982 (22): en Barcelona, juega y anota en el 4-0 al Racing de Santander: cumpleaños con gol.

1985 (25): en Nápoles, velitas y tiros libres memorables en días consecutivos.

1986 (26): meses después de ser campeón del mundo en México, festeja en Nápoles.

1993 (33): pasa su cumpleaños en Sídney, a horas del repechaje con Australia rumbo a EE.UU. 1994.

1997 (37): confirma su retiro días después de su último Superclásico en el Monumental.

2005 (45): “Estoy lúcido, pleno… Es el mejor momento de mi vida”, dice en TV, ya recuperado.

2019 (59): homenajeado por Gimnasia y Esgrima La Plata y por Newell’s.

2020 (60): es agasajado en el Bosque; semanas después, el 25/11, llega el adiós que conmovió al planeta.

Un símbolo popular

Para miles de argentinos, Maradona fue —y es— identidad, desahogo y pertenencia. Su influencia excedió las canchas: habló con líderes mundiales, militó causas sociales y encarnó, con luces y sombras, la épica de quien siempre se levantó. “El Diego de la gente” vivió con intensidad cada cumpleaños: a veces en concentraciones, otras en canchas, estudios de TV, Dubái o en giras; casi siempre, cerca de una pelota.

El recuerdo en Comodoro

En Comodoro Rivadavia, clubes de barrio, escuelitas y peñas suelen dedicar esta fecha a encuentros solidarios, clínicas de fútbol y picados homenaje. En plazas y playones, no faltan los pibes ensayando la zurda al ángulo, soñando —como él— con “meter cuatro” cuando alguien los subestima.