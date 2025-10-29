Sigue la búsqueda de Pedro y Juana 

Durante el último rastrillaje se recorrieron unos 15 kilómetros. De las tareas participan efectivos policiales, perros y además se continúa con un amplio despliegue de recursos materiales.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa con la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y de Juana Inés Morales, de 69, abarcando una amplia zona de rastrillaje entre las ciudades de Comodoro Rivadavia y Camarones.

Durante las últimas tareas realizadas se recorrieron unos 15 kilómetros de terreno participando dieciséis efectivos policiales, contando con la intervención del personal de la División Búsqueda de Personas y de la División Canes Comodoro Rivadavia, con la asistencia de un perro adiestrado en RH.

La búsqueda se centró en el sector comprendido entre el punto de hallazgo del vehículo en el que se movilizaba la pareja y la Ruta Nacional N° 3.

En el operativo desplegado en las últimas horas se avanzó en dirección noreste hasta la Ruta Provincial N° 73, mientras otro grupo efectuó rastrillaje siguiendo el cañadón por donde corre el Río “La Máquina” hasta la Ruta Provincial N° 1.

Las tareas se realizan bajo la supervisión del subcomisario Patricio Fabián Rojas, Jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut.