Vecinos del barrio Ex Caballeriza preocupados por hundimiento de calles

Un nuevo pozo se abrió este miércoles en la calle Buendía. Denuncian que desde hace más de un año el terreno presenta movimientos y grietas en viviendas.

Vecinos del barrio Ex Caballeriza de Comodoro Rivadavia se despertaron hoy con una nueva preocupación: un hundimiento en la calle Buendía que sorprendió a quienes residen en el sector. “Nos levantamos con la calle hundida. Ya habíamos hecho un reclamo la semana pasada porque vimos que se estaba hundiendo, pero esta mañana apareció este pozo enorme”, contó una vecina.

Personal de la SCPL se hizo presente en el lugar y comenzó a trabajar para determinar el origen del problema. “Nos dijeron que podría haber un caño roto, pero no hay certezas. Puede haber sido el agua la que provocó el movimiento o al revés, el movimiento el que rompió el caño”, agregaron los vecinos, quienes aseguran que no han recibido información precisa sobre lo ocurrido.

Según relataron, el barrio sufre movimientos de suelo desde hace un año y medio, lo que ha generado daños en varias viviendas. “Hay casas con grietas, paredes fracturadas y paredones caídos. Algunos arreglaron, pero el movimiento sigue”, explicaron.

Además, indicaron que no es el primer hundimiento registrado: “Ya ha pasado en otros puntos del barrio, aunque no de este tamaño”.

Consultados sobre el origen del problema, los vecinos mencionan distintas hipótesis: una posible napa subterránea, fallas en el enripiado o en el drenaje de las calles. “No somos expertos, pero el agua se estanca y el terreno cede. Falta mantenimiento y obras que aseguren el suelo”, concluyeron.