Comodoro se suma a la lucha contra el cáncer de mama con la 2° Caminata Rosa

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Centro de Salud Standard y la Asociación Vecinal del barrio Fontana invitan a la comunidad a participar de la 2° Caminata Rosa, que se realizará el domingo 2 de noviembre a las 13 horas desde la Plaza Gobernador Fontana.

La iniciativa busca promover la prevención, el diagnóstico temprano y la concientización sobre el cáncer de mama, convocando a vecinos de todas las edades a caminar juntos por una causa solidaria.

Durante la jornada habrá sorteos, clases de zumba, stands de instituciones, artesanos y academias de baile, además de un punto de hidratación. Se recomienda llevar una prenda o accesorio rosa y una botella de agua.

El recorrido incluirá varias calles del barrio y tendrá un cierre con actividades recreativas y mensajes de sensibilización.