Rumbo a Comodoro Rivadavia con $66 millones ocultos: cayó en un control de Gendarmería

Un operativo de Gendarmería Nacional realizado en la provincia de Chubut permitió el secuestro de más de 66 millones de pesos que eran trasladados sin aval legal dentro de un vehículo particular.

El procedimiento se concretó en el control de la Sección Arroyo Verde, dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial “Sierra Grande”, donde los efectivos interceptaron un automóvil procedente de Catriló (La Pampa) con destino a Comodoro Rivadavia.

Durante la inspección, los uniformados detectaron un total de $66.260.000 pesos argentinos distribuidos en diferentes compartimientos del rodado, sin documentación que acreditara su origen lícito.

El conductor, un hombre oriundo de La Pampa, fue notificado de la causa e imputado por presunta infracción a la Ley 25.246, vinculada al Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.

Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, el involucrado recuperó su libertad, aunque quedó supeditado a la causa, mientras continúa la investigación judicial para determinar el origen del dinero.

El procedimiento se enmarca dentro de los controles de rutina que Gendarmería Nacional mantiene sobre la Ruta Nacional N°3, con el objetivo de prevenir delitos financieros, narcotráfico y contrabando en la región patagónica.