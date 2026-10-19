Un importante operativo de asistencia y prevención se desarrolla este lunes en inmediaciones del Hotel Austral, en pleno centro de Comodoro Rivadavia, donde un hombre permanece en una situación de riesgo.

En el lugar trabajan equipos de emergencia, personal médico, fuerzas de seguridad y autoridades competentes con el objetivo de brindar contención, asistencia y resguardar la integridad física de la persona involucrada.

Como parte del despliegue preventivo, las calles Rivadavia, Güemes y Moreno se encuentran totalmente cortadas al tránsito, mientras se llevan adelante las tareas para lograr una resolución segura de la situación.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias que motivaron la intervención, ya que el operativo continúa en desarrollo.