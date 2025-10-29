De Retiro a Comodoro: enviaban lagartos africanos ocultos en botellas plásticas

En el marco de los controles preventivos realizados por Gendarmería Nacional en la zona sur del país, se registraron dos hechos relevantes vinculados al tráfico ilegal de especies exóticas y a la tenencia de estupefacientes.

Tráfico de fauna exótica

El primer operativo se desarrolló sobre la Ruta Nacional N°3, durante la inspección de un colectivo de larga distancia. Al revisar las encomiendas despachadas, los efectivos detectaron una caja proveniente de Retiro (CABA) con destino a Comodoro Rivadavia.

Al pasar el paquete por el escáner, se constató la presencia de tres lagartos de la especie Gecko Cacero Tropical, originarios del continente africano, los cuales estaban ocultos dentro de botellas plásticas.

Los animales fueron rescatados y puestos bajo resguardo de Fauna Regional de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, que se encargará de su cuidado y eventual traslado a un centro especializado.