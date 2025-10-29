Continúa la búsqueda de Juana Morales y Pedro Kreder: rastrillan nuevas zonas entre Pampa Salamanca y Rocas Coloradas

A más de dos semanas de la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder, la Policía del Chubut continúa con los operativos de búsqueda en la zona norte de Comodoro Rivadavia, en un terreno de difícil acceso que abarca desde Pampa Salamanca hasta la Ruta Nacional N°3.

Según un informe emitido por el Área de Seguridad Provincial, en las últimas horas se recorrieron 15 kilómetros de terreno, con la participación de 16 efectivos policiales, personal de la División Búsqueda de Personas y de la División Canes, con la asistencia de un perro adiestrado en RH.

El operativo, encabezado por el subcomisario Patricio Rojas, se centró en el área comprendida entre el punto donde fue hallado el vehículo de la pareja y la ruta nacional, avanzando en dirección noreste hasta la Ruta Provincial N°73, mientras otro grupo efectuó rastrillajes siguiendo el cañadón del río La Máquina hasta la Ruta Provincial N°1.

Pampa Salamanca, ubicada a 670 metros sobre el nivel del mar, presenta una geografía compleja que dificulta las tareas de búsqueda. A pesar de ello, los equipos continúan recorriendo la zona diariamente, tanto por tierra como con apoyo de drones y personal especializado.

En diálogo concon abc diario , Aldana, hija de Juana, expresó:

“Las novedades son las que todos saben, no hay mucho más que seguir buscando. La comunidad sigue ayudando desde el primer día, y ahora lo que más necesitamos son vales de combustible para las camionetas de los chicos que se sumaron al rastrillaje. Estamos yendo casi todos los días.”

La joven confirmó que se mantiene en contacto permanente con la policía y la fiscalía, y que la búsqueda “sigue en pie, sin bajar los brazos”.

Fuentes judiciales indicaron que se mantienen dos líneas de investigación: una por desaparición y otra por presunto homicidio, hasta tanto surja algún dato que permita orientar el trabajo hacia una hipótesis concreta.

La familia y los equipos de rescate coinciden en que, aunque el tiempo transcurre, la esperanza de hallarlos sigue firme.