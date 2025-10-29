 Macri fue sobreseído en causa por la causa del ARA San Juan

La Corte Suprema de Justicia argentina dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en una causa por presunto espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes que fallecieron en noviembre de 2017 a bordo del submarino de la Armada San Juan.

«La Corte cerró la causa y quedó firme el sobreseimiento de Macri», informaron este miércoles fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.

El máximo tribunal judicial argentino rechazó diversos recursos planteados por la querella y también ratificó los sobreseimientos del extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y de la subdirectora de ese organismo, Silvia Majdalani.

La abogada de los familiares querellantes, Valeria Carreras, anunció que van a recurrir el fallo mediante un recurso de «revocatoria» o «reposición in extremis», una herramienta que obliga a la Corte a rever su propia decisión.

«Este guiño de la Corte al poder político real, no podrá borrar las apelaciones de dos fiscales de la Nación contra el brutal sobreseimiento –Dr. Agüero Yturbe y Dr Moldes–, y no podrá borrar los informes de los agentes de inteligencia, ni las fotografías, ni los seguimientos a las familias de la tripulación del Ara San Juan», cuestionó la letrada.

En diciembre de 2021, el juez Martín Bava, del municipio de Dolores, en la provincia de Buenos Aires (este), había procesado al expresidente Macri por haber posibilitado y generado las condiciones para que no cesaran las tareas de inteligencia prohibidas por la ley.

Según Bava, el espionaje se habría realizado con el objetivo de anticiparle al Gobierno cuáles iban a ser los reclamos de los familiares, de modo de controlar la protesta y la opinión pública.

Esa decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, al considerar que no hubo delito por parte del exmandatario.

En el mismo sentido se pronunció la Cámara de Casación, que afirmó que las tareas de vigilancia eran parte del protocolo de seguridad de Macri.

En esa instancia, uno de los jueces, Guillermo Yacobucci, afirmó que el Estado tiene potestad para controlar «manifestaciones de apoyo, adhesión, algarabía, festejo, crítica, repudio, reclamos justificados hasta protestas sociales, si existe algún riesgo para el Poder Ejecutivo».

Los familiares de las víctimas llevaron el caso a la Corte Suprema mediante recursos extraordinarios.

Sin embargo, el máximo tribunal desestimó los recursos por defectos formales, sin entrar en el fondo del asunto.

CAUSA PRINCIPAL

La justicia argentina tramita otra causa elevada a juicio en la que serán debatidas las responsabilidades por el hundimiento de la embarcación.

El debate oral se realizará en la provincia de Santa Cruz (sur), donde se tramitó la investigación y se avanzó en los trámites previos a la fijación de las audiencias.

En este caso se encuentran procesados el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, el máximo cargo operativo en la Armada; el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Todos ellos están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El San Juan era uno de los tres submarinos que poseía la Armada argentina.

En su último contacto con tierra a las 8:52 hora local (11:52 GMT) del 15 de noviembre de 2017, el buque dio a conocer que había ingresado agua de mar por el sistema de ventilación, lo que provocó un principio de incendio.

Dos horas después, a las 10:51 hora local (13:51 GMT), se registró una explosión a 48,28 kilómetros de la última posición del buque, en coincidencia con el recorrido que cursaba desde la ciudad más austral del mundo, Ushuaia (sur), hacia la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires (este).

El buque fue encontrado exactamente un año después a 907 metros de profundidad frente al Golfo San Jorge, en el Mar Argentino. (Sputnik)