Ruiz: “La comunidad internacional mira lo que está sucediendo con los fueros en Chubut”

Marcela Fabiana Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, manifestó a ABC Radio por FM Records que “No solo nosotros hemos planteado estas diferencias sino también la Asociación de jueces y magistrados de Latinoamérica y del mundo. También se ha pronunciado la relatora de Naciones Unidas. La comunidad internacional y jurídica esta poniendo el foco y mirando lo que esta sucediendo en la provincia de Chubut”.

Luego agregó que “Que los jueces no tengan fueros no es un privilegio, sino un derecho para que no tengan presiones, más allá de que las urnas ya han hablado se daña la institucionalidad a un Poder del Estado que debe ser independiente”.

Ruíz sostuvo que “A lo largo de los años siempre hubo ataques a la magistratura para influir o afectar la independencia de los jueces. Vemos que estos ataques se mantienen en el tiempo y van cambiando las formas, pero este mecanismo de sacar los fueros es un ataque novedoso de al sistema republicano de gobierno”.

“Si los jueces no tienen la libertad para resolver, cualquier persona podrá decir lo que quiera y nadie podrá defendernos. La eliminación de los fueros implica que cualquiera puede presionar a los jueces”, resaltó.

Finalmente, enfatizó que “Es muy grave lo que ha sucedido en tiempos donde la independencia judicial debe ser sostenida por toda la ciudadanía, eso es lo que tenemos que transmitirle a la gente y el perjuicio que significa la eliminación de los fueros”.